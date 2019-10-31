В Росстате назвали города с наибольшим ростом численности населения с 2010 года

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). За первые девять месяцев 2019 года в России введено в эксплуатацию 639 тыс. квартир общей площадью 49 млн кв. метров. Это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения 2020 года со ссылкой на Росстат.

Согласно данным статистики, в ряде российских городов сейчас наблюдается активное строительство и, как следствие, рост численности населения.

«Интересно, что Москва и Санкт-Петербург разрастаются не так стремительно, как мы думаем. Наибольший рост численности со времени переписи 2010 года продемонстрировали Тюмень – ее население увеличилось на 35%, Махачкала (+27%), Краснодар и Воронеж (+24%), а также Красноярск и Томск (+16%)», – приводит медиаофис ВПН-2020 слова заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Елены Егоровой.

Как отмечается в пресс-релизе, который подготовил медиаофис ВПН-2020 ко Всемирному дню городов, в настоящее время в России насчитывается более тысячи городов. Большую часть из них составляют малые города с населением до 50 тыс. человек.

Численность населения 16 городов превышает 1 млн человек, это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград и Краснодар. В городах-миллионниках проживает почти четверть населения страны.

Главной тенденцией развития российских городов с момента прошедшей в 2010 году Всероссийской переписи населения эксперты называют сверхурбанизацию или «стекание» жителей малых и средних городов в более крупные.

По мнению экспертов, этот процесс связан с более высоким уровнем жизни в крупных городах и ощущением «больших возможностей». Хотя, бывает, что и в малых городах жизнь ничем не хуже, чем в мегаполисе.

«Психологически наш человек привык к тому, что чем больше город – тем больше возможностей. Наверное, каждый из нас сталкивался с такими случаями, когда люди переезжали в большие города, ничего от этого не выигрывали, но считали, что это все равно хорошо, ведь всегда есть надежда, что что-нибудь да подвернется», – констатирует генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, в крупных городах проще наладить современную инфраструктуру, поскольку «это столицы региональных экономик, в них удается создать иной, более ”западный” в смысле организации быта, стиль жизни».

Согласно статистике, до 1950-х годов Россия оставалась страной с преобладающим сельским населением. Перепись населения 1959 года показала, что в городах живет больше половины всех граждан страны. Сейчас горожанами называют себя три четверти россиян.

«Будущая цифровая перепись покажет, как изменилась страна тысячи городов за последнее десятилетие», – отмечает медиаофис ВПН-2020.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Россия одна из первых проведет цифровую перепись населения в рамках всемирного переписного раунда 2020 года.

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