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Татар-информ

30 октября 2019, 07:08

Общество

Россия одна из первых проведет перепись населения в цифровом формате

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Общество

Россия одна из первых проведет перепись населения в цифровом формате

В ходе опроса 52% респондентов назвали заполнение переписного листа на портале «Госуслуги» предпочтительным способом прохождения ВПН-2020.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Россия одна из первых проведет цифровую перепись населения в рамках всемирного переписного раунда 2020 года. Об этом сообщает медиаофис Всероссийской переписи населения, которая состоится менее чем через год.

В ходе Всероссийской цифровой переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года, все жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале «Госуслуги». При этом бумажные переписные листы будут использоваться только в случае неожиданной поломки планшетного компьютера, которые будут у всех переписчиков.

Во время всемирного переписного раунда 2010 года в большинстве стран мира провели перепись традиционным способом и переписчики приходили к жителям городов и сел с бумажными переписными листами.

Но в ряде государств предложили своим гражданам альтернативу – электронную перепись. Так, в Болгарии в 2011 году на специальном сайте в Интернете переписались около 3,1 млн человек, или 42% жителей страны. В том же году онлайн-перепись прошла в Литве, где электронные анкеты заполнили более 1 млн человек – около 34% населения республики. Жители Эстонии в 2012 году продемонстрировали рекордный уровень использования Интернета во время переписи – 67% всех жителей страны переписались онлайн.

Также в переписной раунд 2010 года интернет-переписи прошли 55% жителей Канады, 50% – Португалии, 37% – Испании и 33% – Италии.

Первой в СНГ провела электронную перепись населения ближайший сосед России – Беларусь. В течение 4 – 18 октября текущего года самостоятельно заполнили электронные переписные листы более 2 млн жителей этой республики. В финале переписи – с 21 по 30 октября – переписчики Белстата с электронными планшетами провели опрос тех, кто не принял участие в интернет-переписи.

Как показал зарубежный опыт, благодаря применению интернет-технологий процесс переписи становится более удобным и комфортным для респондентов – можно не тратить время на общение с переписчиком и заполнить электронный переписной лист самостоятельно в любое удобное время.

Новый подход позволяет получать данные высокого качества, а на их обработку уходит меньше времени. Кроме того, снимается ряд проблем, неизбежно возникающих при традиционных переписях: доступность опрашиваемых и обеспечение безопасности переписчиков.

Россия впервые протестировала новый формат во время пробной переписи населения, которая прошла в 2018 году. Тогда в пилотных районах пробной переписи электронную перепись на портале «Госуслуги» прошло 2,8% населения – больше, чем в ходе переписи населения 2010 года в Швейцарии (1%).

В некоторых регионах, например, на Камчатке и Сахалине перепись онлайн прошли более 40% населения. В целом в ходе первой экспериментальной российской интернет-переписи переписалось более 1,2 миллиона человек.

Согласно информации медиаофиса ВПН-2020, в ходе проведенного летом 2019 года опроса 52% респондентов назвали заполнение электронного переписного листа на портале «Госуслуги» предпочтительным способом прохождения Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщало ранее «Татар-информ», в Татарстане переписчикам раздадут 7,5 тыс. планшетов для обхода населения при переписи-2020.

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