Вероника Кудерметова: «Приезжаю в Казань не как в гости, а домой»

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Сегодня уроженка Казани, 41-я ракетка мира Вероника Кудерметова провела пресс-конференцию в ИА «Татар-информ», где подвела итоги успешного для себя сезона.

Последним соревнованием уходящего сезона для 22-летней Кудерметовой стало выступление на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В нем Вероника дошла до четвертьфиналов как в одиночном, так и парном разрядах. После чего спортсменка успела отдохнуть на море и сейчас находится в столице Татарстана, где живет в доме с бабушкой и дедушкой. По словам теннисистки, она не ощущает себя в Казани в гостях.



«Не могу сказать, что в Казани я нахожусь в гостях. У нас здесь есть дом, тут живут бабушка с дедушкой. Я не приезжаю сюда как в гости, я приезжаю как домой. Только это очень редко получается», — сказала Вероника.

По словам теннисистки, в начале года, находясь на позиции ниже первой сотни, она не думала, что закончит этот сезон в топ-50. Однако сейчас понимает, что могла добиться и больших успехов. Но в целом она довольна своим выступлением на турнирах WTA. К примеру, мало кто знает, как нелегко далась ей победа в международном турнире Wuhan Open в парном разряде, который, как оказалось, она выиграла, играя с травмой ноги.



Она отметила, что пока не ставит перед собой глобальных задач на следующий сезон. Но лично ей хотелось бы выиграть свой первый титул в личных соревнованиях на турнирах высокого ранга WTA. И лучше не один, а как можно больше. А на протяжении всего будущего сезона выступать ровно, без скачков вниз.



Рассказала Вероника и о том, чем занимается сейчас ее отец, чемпион России по хоккею 1998 года в составе казанского «Ак Барса» Эдуард Кудерметов.





«Папа поднимает на ноги, в плане тенниса, мою сестру Полину. Ведет тренировочный процесс, контролирует ее, ездит с ней на турниры. Сейчас у сестры неплохие успехи, она по своему возрасту первая-вторая в России (Полине 16 лет – прим. Т-и), в мировом рейтинге ITF входит в двадцатку сильнейших», — сказала теннисистка.

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