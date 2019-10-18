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Татар-информ

18 октября 2019, 22:58

Спорт

Триллер в «Крылатском»: Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал ВТБ Кубка Кремля

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Спорт

Триллер в «Крылатском»: Кудерметова не сумела пробиться в полуфинал ВТБ Кубка Кремля

Фото: скриншот трансляции ВТБ Кубок Кремля

Дочь экс-игрока «Ак Барса» проиграла четвертьфинал,в котором должна была побеждать.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Тимур Касимов). Сегодня уроженка Казани, 42-я ракетка мира Вероника Кудерметова встретилась на корте с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (40-я в мировом женском рейтинге). Это был матч за выход в полуфинал юбилейного 30-го международного теннисного турнира ВТБ Кубок Кремля.

После сенсационной победы в 1/8 финала над 4-й ракеткой мира Элиной Свитолиной из Украины, от Вероники ждали как минимум продолжения той великолепной игры, благодаря которой она завоевала симпатии зрителей и титул «восходящей звезды отечественного тенниса». И зрители, которые собрались сегодня вечером на трибунах центрального корта ледового дворца «Крылатское» (а среди них была замечена и супруга первого Президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина) несомненно остались довольны роскошным теннисным спектаклем в исполнении обеих спортсменок. К сожалению, одной из теннисных актрис суждено было уйти с корта побежденной. К несчастью для отца Вероники –бывшего нападающего «Ак Барса» Эдуарда Кудерметова, также наблюдавшего за игрой с трибун, и для ее мужа, а по совместительству и тренера теннисистки Сергея Демехина, этой проигравшей в четвертьфинале стала именно Вероника Кудерметова.

Это был поистине матч двух равных по силе теннисисток, каждая из которых была достойна выхода в полуфинал. Об этом говорили и сухие цифры предматчевых коэффициентов букмекеров, которые принимали ставки на победу обеих теннисисток по одинаковому коэффициенту 1,9.

Российская теннисная дуэль в четвертьфинале продолжалась всего два сета, но длились они более одного часа каждый. Первую половину первого сета 22-летняя Кудерметова доминировала на корте. Взяв игру под контроль, она сразу вышла вперед и примерно через полчаса игры на табло горели цифры 5:2 в пользу Вероники. Лишь один гейм отделял её от победы в первом сете. Но более опытную 28-летнюю Анастасию Павлюченкову не зря называют «королевой камбэков». Невероятно, но она сумела не только отыграть отставание в счёте, но и выйти вперёд – 5:6. Кудерметова не собиралась сдаваться и, также показав характер, взяла гейм на подаче соперницы – 6:6. Судьба первого сета решалась на тай-брейке, в котором опыт и хладнокровие Павлюченковой принесли ей результат: выигрыш на тай-брейке со счетом 7:5 и психологически важная победа в первом сете.

Второй сет развивался словно под копирку первого: снова не по годам зрелый и умный теннис в исполнении Кудерметовой, вновь знакомые 5:2 на табло и подача на выигрыш сета. Но затем проигранный гейм на подаче, потом еще и еще. И вот уже счёт 5:6 в пользу Анастасии. В следующем гейме у Вероники было несколько шансов завершить его в свою пользу и снова перевести окончание сета на тай-брейк. Однако более хладнокровной, психологически устойчивой и в итоге удачливой оказалась именно Павлюченкова.

Итоговый счёт второго сета – 7:5. Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал турнира, где сыграет с Каролиной Муховой из Чехии.

Вероника Кудерметова – Анастасия Павлюченкова 0:2 (6:7(5:7), 5:7).
 

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