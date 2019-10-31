(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Прокуратура нашла ряд нарушений в челнинском фитнес-клубе, где едва не утонул ребенок, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство установило, что чаша бассейна была передана в субаренду ООО «Паруса» для проведения занятий плаванием.

В процессе проверки прокуратура выяснила, что запоры на дверях эвакуации были заперты на замок, то есть изнутри их было не открыть. Данные с камер хранились менее 30 дней, что нарушает требования антитеррористической защищенности объекта.

Кроме того, два инструктора работали там без оформления договоров. Одна из них – 19-летняя девушка – не имела специального образования и не прошла медосмотр при приеме на работу.

В итоге в адрес арендатора и руководителя ООО «Паруса» были внесены представления о нарушениях. Кроме того, против юрлица «Паруса» возбудили дело о нарушении трудового законодательства. Материалы проверки также передали в службу по защите прав потребителей для привлечения организации к ответственности за нарушения санитарных требований.

На контроле прокуратуры также находится расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 30 сентября в бассейне клуба «Сильная арена» мальчик занимался в бассейне с 19-летней девушкой, в какой-то момент погрузился под воду и едва не утонул. Семилетнего ребенка госпитализировали, а по факту случившегося начались проверки.

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