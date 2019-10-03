Школа плавания в Челнах: Это не наш тренер стояла рядом с мальчиком у бассейна перед ЧП

(Набережные Челны, 3 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Директор челнинской школы для плавания взрослых и детей Swim Rocket Ян Ламенсов опроверг информацию о том, что сотрудница, которая находилась с мальчиком у бассейна, имеет отношение к его компании.

«Ранее администрация фитнес-клуба „Сильная арена“ сделала заявление о том, что трагедия с утоплением мальчика в бассейне произошла во время занятия Swim Rocket. Поэтому считаю обязанным раскрыть детали произошедшего», — сообщил Ламенсов корреспонденту ИА «Татар-информ».

По его словам, в тот день он лично встречал подопечных перед занятием — проводил до раздевалки, помог переодеться, отвел к бортику бассейна.

«Обвинения в том, что наш тренер не обладает нужной квалификацией для занятий по плаванию, абсолютно не обоснованы. Девушка имеет большую плавательную практику, является победителем многих соревнований, имеет диплом о среднем образовании по своему профилю, собирается продолжить учебу в вузе», — рассказал представитель школы плавания.

По словам Ламенсова, она провела со своими учениками занятия. А за три минуты до их окончания, когда началась игровая концовка, мальчик пожаловался, что замерз. И она его отправила в раздевалку. Девушка проводила ребенка взглядом до дверей, а потом, убедившись, что мальчик ушел, сосредоточила свое внимание на оставшихся.

«На днях было опубликовано видео, на котором какая-то сотрудница в спортивной одежде сначала общается с мальчиком, а затем уходит. В это время мальчик заходит в воду и начинает тонуть. Так вот — это не наш тренер! Наш работник в этот день была в купальнике. В момент случившегося находилась в воде с тремя подопечными на другом конце бассейна на расстоянии примерно в 20 метров. Почему ребенок вернулся к воде, о чем он разговаривал с сотрудницей „Сильной арены“ и почему та допустила, чтобы он вошел в воду, непонятно!» — рассказывает руководитель Swim Rocket.

Он также сообщил, что зал в «Сильной арене» не вполне подходит для занятий с детьми.

«Там холодно. Это был не первый случай, когда жаловались на пониженную температуру воздуха. Но в Челнах спортивных объектов не так уж много. Выбора практически нет. Мы просто вынуждены были обосноваться в "Сильной арене" за неимением лучшего» , — сообщил Ламенсов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возбуждено уголовное дело после того, как в бассейне фитнес-центра Челнов едва не утонул ребенок.

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