Жители Елабуги почтили память жертв политических репрессий

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В День памяти жертв политических репрессий в Елабуге почтили память всех невинно пострадавших, пишет газета «Новая Кама».



Памятное событие состоялось на мемориале памяти жертв политических репрессий – это особое место, раньше здесь был склад, а под ним большая яма. По слухам местных жителей, туда бросали тела расстрелянных в 1937 году.





Документы, фотографии, воспоминания родных – все, что сегодня осталось от этих людей, у некоторых даже нет могил.



Председатель совета Елабужского отделения союза жертв политических репрессий Шамсия Мингалимова подчеркнула, что репрессии – это жестокая правда, которая не должна повториться.





«Вместе с моим отцом расстреляли 24 человека за один раз. Этот мемориал надо беречь, он должен существовать всегда, как напоминание, что человек должен оставаться человеком», – сказала Шамсия Мингалимова.

Сколько именно человек пострадало в эти годы, сказать очень сложно, ведь многие политические дела были засекречены или просто отсутствовали.





В Елабужском районе пострадали около 2 тыс. человек, примерно 140 из них расстреляли. Сегодня в городе и районе проживают их близкие, судьбы которых непосредственно связаны с этими трагическими событиями.



Ежегодно 30 октября к мемориалу приходит житель Елабуги Михаил Сафанеев вместе со своим маленьким внуком Мишей. Его дядю Бориса Сафанеева арестовали в 1938 году и расстреляли в Казани. Елабужанин рассказал, что родственника арестовали лишь за то, что его семья с уважением относилась к семье бывшего ректора института, которого арестовали. Они приглашали его родных на чай.



Память жертв политических репрессий почтили минутой молчания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки.

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