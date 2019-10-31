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Татар-информ

31 октября 2019, 22:12

Общество

Жители Елабуги почтили память жертв политических репрессий

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Общество

Жители Елабуги почтили память жертв политических репрессий

Фото: elabuga-rt.ru

Жертвами репрессий в Елабужском районе стали около 2 тыс. человек.

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В День памяти жертв политических репрессий в Елабуге почтили память всех невинно пострадавших, пишет газета «Новая Кама».

Памятное событие состоялось на мемориале памяти жертв политических репрессий – это особое место, раньше здесь был склад, а под ним большая яма. По слухам местных жителей, туда бросали тела расстрелянных в 1937 году.



Документы, фотографии, воспоминания родных – все, что сегодня осталось от этих людей, у некоторых даже нет могил.

Председатель совета Елабужского отделения союза жертв политических репрессий Шамсия Мингалимова подчеркнула, что репрессии – это жестокая правда, которая не должна повториться.



«Вместе с моим отцом расстреляли 24 человека за один раз. Этот мемориал надо беречь, он должен существовать всегда, как напоминание, что человек должен оставаться человеком», – сказала Шамсия Мингалимова.

Сколько именно человек пострадало в эти годы, сказать очень сложно, ведь многие политические дела были засекречены или просто отсутствовали.



В Елабужском районе пострадали около 2 тыс. человек, примерно 140 из них расстреляли. Сегодня в городе и районе проживают их близкие, судьбы которых непосредственно связаны с этими трагическими событиями.

Ежегодно 30 октября к мемориалу приходит житель Елабуги Михаил Сафанеев вместе со своим маленьким внуком Мишей. Его дядю Бориса Сафанеева арестовали в 1938 году и расстреляли в Казани. Елабужанин рассказал, что родственника арестовали лишь за то, что его семья с уважением относилась к семье бывшего ректора института, которого арестовали. Они приглашали его родных на чай.

Память жертв политических репрессий почтили минутой молчания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки.

 

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