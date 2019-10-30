В Верхнеуслонском районе «детям врагов народа» вручили продуктовые наборы и подарки

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Руководители соцслужбы Верхнеуслонского района вместе с представителями сельских поселений побывали в гостях у жителей района, на себе испытавших тяготы репрессий. Об этом пишет газета «Волжская новь».

Мероприятие состоялось в День памяти жертв политических репрессий, который ежегодно отмечается 30 октября.

В Верхнеуслонском районе на сегодняшний день проживают шесть реабилитированных граждан, у которых репрессировали отцов и матерей, а их малолетние дети, оставшись без опеки родителей, многие годы носили клеймо «детей врагов народа».

Гости пообщались с ветеранами и вручили им продуктовые наборы и памятные подарки, которые были сделаны благодаря спонсорской помощи местных жителей – Дмитрия Платова и Гульчихры Мавроновой.

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