Эксперт-религиовед: От «Свидетелей Иеговы»* как от экстремистов нужно избавляться

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Елена Саляхова). От «Свидетелей Иеговы»* как от экстремистской организации нужно избавляться. Своим мнением с ИА «Татар-информ» поделилась судебный эксперт-религиовед Лариса Астахова.

«"Свидетели Иеговы" *– это первый опыт в России, когда религиозная организация была признана экстремистской и была запрещена. Раз государство их запретило как группу экстремистской направленности, значит, от них нужно избавляться», – сказала Лариса Астахова.

Республика Татарстан, по словам Астаховой, стала первым регионом, где последователей «Свидетелей Иеговы»* пытаются привлекать к уголовной ответственности. Тогда, в 90-е годы, в Казани умерла девочка, после того как ее родители запретили врачам переливать ей кровь.

«На основании учений "Свидетелей Иеговы"* родители отказались от лечения ребенка. На тот момент в России еще не было запрета на эту группу. После этой трагедии по стране пошел первый шум, и появились разные программы, к примеру "Осторожно: секта"», – рассказала Лариса Астахова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах судят четверых организаторов «Свидетелей Иеговы»*.

Во время обысков у обвиняемых силовики нашли религиозную литературу «иеговистов» – более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями.

«Свидетели Иеговы»* попали в список экстремистских организаций в 2017 году. Верховный суд РФ постановил ликвидировать «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запретил его деятельность на территории России.

* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.



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