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Татар-информ

31 октября 2019, 15:07

Происшествия

В Челнах судят создателей местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»*

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Происшествия

В Челнах судят создателей местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»*

Фото: Эльвира Мухаметдинова

Силовики нашли у подозреваемых более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями.

(Набережные Челны, 31 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах стартовал суд над создателями местной ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»*.

Сегодня состоялось предварительное слушание, первое основное заседание намечено на 7 ноября. На скамье подсудимых четверо челнинцев — Владимир Мякушин, Константин Матрашов, Айдар Юльметьев, Ильхам Каримов.

Приверженцы секты были задержаны весной 2018 года. Тогда же в Автограде прошли обыски в квартирах восьмерых участников и четверых руководителей ячейки экстремистской организации. Силовики нашли у подозреваемых более 500 книг, 80 тетрадей и более 150 листов текста с лекциями и проповедями. Кроме того, обнаружили более полутора тысяч отчетов о проповеднических работах, 900 бланков об отказе от переливания крови, а также 1000 бланков с обращениями на татарском языке. Правоохранители также получили свидетельства о ведении сбора средств.

В итоге Владимиру Мякушину и его соратникам предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества, а также в сборе средств и его финансировании.

По версии следствия, несмотря на то, что в 2017 году деятельность «Свидетелей Иеговы»* была признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещенной на территории России, Владимир Мякушин со своими товарищами возобновил деятельность челнинской ячейки, которая проработала с апреля 2017-го по май 2018 года. В этот отрезок времени они проводили собрания на конспиративных квартирах. По данным правоохранительных структур, встречи посетили не менее 900 человек. Один раз в неделю Мякушин с товарищами устраивали сбор средств. В финансовой отчетности, которую вели лидеры местной организации, отражена сумма в почти 300 тысяч рублей.

Во время следствия рядовые иеговисты рассказали много интересного о традициях и нравах, которые царили внутри сообщества.

Одна из бывших активисток показала, что «Свидетели Иеговы»* в Челнах появились в середине 90-х годов. Город был разделен на три района, каждым из которых руководил старейшина. Ему помогали «возвещатели» и служебные помощники. А еще были так называемые пионеры (проповедники-миссионеры). Они вовлекали в сообщество новых членов.

В зависимости от статуса пионера (общий или специальный), у него была своя норма проповедей, которая варьировалась от 90 до 140 часов в месяц. Пионерам преподавали уроки менеджмента и учили, как завязать беседу с незнакомым человеком, как его заинтересовать. 

Для проведения собраний вначале арендовались просторные залы, которые вмещали не менее 200 человек. Затем старейшины заговорили о том, что Челнам нужен свой «Зал Царства» — храм. Был выкуплено здание в поселке ГЭС, за счет сборов там провели ремонт. Однако церковь проработала недолго. Ее закрыли еще до того, как «Свидетели Иеговы»* попали в черный список.

Рядовые «свидетели Иеговы» утверждают, что в сообществе всегда царили суровые нравы. Так, за малейший проступок выгоняли из сообщества, после чего иеговистам запрещали общаться с изгоем. При этом поощрялось доносительство. В организации существовало много запретов. Нельзя было приветствовать флаг России и другие атрибуты государственности, главу государства, участвовать в выборах. Рядовым членам сообщества внушалось, что на свете есть только один авторитет — Иегова, остальное — идолопоклонничество. Нельзя было праздновать дни рождения и другие праздники. Все, кто отмечает Новый год, Рождество, Пасху, мусульманские праздники считались грешниками, с ними запрещалось общаться.

Особый запрет существовал на переливание крови. Переливать себе чужую кровь означало "пожирать чужую душу". Поэтому в паспорте каждый «свидетель Иеговы» держал бумажку с записью: «Никакой крови». И если член организации попадал в больницу, то он должен был показать ее медикам и отказаться от переливания крови. В этой же бумажке указывался человек, который должен был защищать своего подопечного от насильственного переливания крови.

Кстати, отказ от переливания крови стал одним из оснований для признания религиозного сообщества «Свидетели Иеговы»* экстремистской организацией.

Процесс, который сегодня стартовал в Набережных Челнах, обещает быть долгим. Суду предстоит выслушать большое количество свидетелей, изучить доказательства, изложенные в нескольких томах дела, выслушать аргументы сторон обвинения и защиты. ИА «Татар-информ» будет следить за развитием событий.

 

* Организация, деятельность которой признана Верховным судом РФ экстремистской и запрещена на территории России.  

 

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