ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о предстоящем «дне жестянщика»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). ГИБДД Татарстана предупреждает водителей о первом льде на дорогах республике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

В связи с ухудшением погодных условий – в ближайшие сутки в республике прогнозируется усиление ветра, мокрый снег, метель и гололедица – ГИБДД республики призывает водителей ответственно и внимательно отнестись к техническому состоянию своего авто и своевременно поменять летние шины на зимние. Всем участникам движения необходимо строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость движения, избегать резких торможений или перестроений.

Пешеходам рекомендовано носить на одежде световозвращающие элементы, а дорогу переходить аккуратно, на разрешающий сигнал светофора и исключительно в установленных для этого местах.

При выезде за пределы населенных пунктов обязательно проверить техническое состояние авто, а также иметь при себе исправные средства связи, теплую одежду, питье и еду.



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