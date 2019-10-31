В Нижнекамске открыли музей истории политических репрессий

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). В нижнекамской школе № 12 открылся музей «Истории политических репрессий». В экспозиции представлено множество экспонатов того времени, личные документы репрессированных, исследовательские работы и рисунки школьников. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Планируется, что для учеников со всего Нижнекамска будут проводить экскурсии и уроки памяти в данном музее.



Председатель Совета ветеранов Нижнекамского района Григорий Китанов отметил, что это очень важно, чтобы музей посещали школьники. «Помнить нужно для того, чтобы это никогда больше не повторилось», – подчеркнул Григорий Китанов.



Накануне в Нижнекамске вместе со всей страной вспомнили жертв репрессий – преследований за политические, религиозные и социальные убеждения.



Количество людей, попавших под жернова гонений, исчисляется миллионами. В Нижнекамске и районе на сегодняшний день проживают 140 человек. Большинство из них в те страшные годы были детьми, но прекрасно помнят, что пришлось пережить их семьям.



В Нижнекамске работает отделение общественной организации пенсионеров и инвалидов – жертв политических репрессий РТ. В этом году ему исполнилось 20 лет.



Григорий Китанов долгое время возглавлял комиссию по восстановлению прав жертв политических репрессий. «Мне пришлось воспроизводить эту жизнь прошлых лет. Это настолько больно, горько», – сказал глава Совета ветеранов.

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