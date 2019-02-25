Центр поддержки предпринимательства РТ поддержит субъекты МСП субсидиями для выплаты кредитов

(Казань, 22 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Центр поддержки предпринимательства РТ предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства воспользоваться субсидиями для выплаты процентов по кредитам. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил руководитель Центра Тимур Гумеров.

«Программа, по которой предусмотрено возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях. Мы выделили для себя три категории получателей поддержки», — отметил спикер.

По его словам, субсидии могут получить управляющие компании промышленных парков и площадок, предприниматели, ведущие деятельность в области обрабатывающего производства, сельского, лесного хозяйства, рыболовства, а также остальные бизнесмены, чья деятельность не запрещена законом.

«Если говорить про назначение поддержки, то будут субсидироваться те затраты, которые были связаны с выполнением строительных работ, реализацией инвестиционного проекта, приобретение основных и выполнение оборотных средств. Здесь следует отметить, что не могут быть субсидированы те затраты, которые были направлены на оплату налогов, зарплаты», — добавил Тимур Гумеров.

Заявки на участие в программе можно подать до 15 ноября в Министерстве экономики РТ.

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