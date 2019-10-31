Минфин РФ распространит налоговый режим для самозанятых на 19 регионов страны

(Казань, 31 октября, «Татар-информ»). Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах страны. Об этом сообщается в законопроекте на портале правовой информации.

«С 1 января 2020 года в городе федерального значения Санкт-Петербурге, в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, в Красноярском и Пермском краях, в Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, в Республике Башкортостан», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уже более 40 тыс. татарстанцев легализовали бизнес к концу октября, став самозанятыми.

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