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Татар-информ

23 октября 2019, 22:42

Здоровье и средаНаука и образование

Ученые нашли вещество, способное бороться с раком и старением

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Здоровье и средаНаука и образование

Ученые нашли вещество, способное бороться с раком и старением

Белок GDF11 имитирует воздействие диет, доказательно препятствующих возникновению ряда болезней.

(Казань, 23 октября, «Татар-информ»). Белок GDF11 оказался способен бороться со старением организма и предотвращать развитие онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из французского Института Пастера, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликовавший результаты их работы портал MedicalXpress.

В ходе ряда экспериментов на мышах медики обнаружили, что GDF11 имитирует воздействие диет, доказательно препятствующих возникновению рака и болезней сердца.

К тому же у старых грызунов инъекции белка привели к восстановлению кровеносных сосудов в мозге и усиленному образованию нейронов.

Итоги исследования поддерживают идею применять GDF11 «при лечении некоторых метаболических недугов, таких как ожирение и нейродегенеративные заболевания», прокомментировал полученные выводы один из ученых – профессор Пьер-Мари Льедо.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что исследователи нашли фермент, делающий раковые клетки неуязвимыми

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