Врач рассказала о вреде утренней чашки кофе

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Привычка заменять завтрак чашкой кофе опасна для здоровья. Об этом рассказала гастроэнтеролог Мария Бадалян, пишет газета «Вечерняя Москва».

«Пить кофе натощак, растворимый, да еще и без завтрака – такой образ жизни, конечно, нехорошо скажется на желудочно-кишечном тракте», – подчеркнула врач.

По словам Бадалян, каждое утро необходимо запускать работу желчного пузыря, в чем могут помочь бананы, мюсли или каша. А вот ограничиваться одним только кофе по утрам можно лишь при отсутствии проблем с этим органом – желчекаменная болезнь, холецистит или билиарный сладж могут обеспечить серьезные осложнения.

Кроме того, кофе опасен для людей с повышенным давлением, хотя и полезен для людей с давлением пониженным. При этом определить наличие гипертонии без специальных приборов практически невозможно.

«<…> в итоге такой образ жизни (употребление кофе при гипертонии – прим. Т-и) способен привести к инфаркту или инсульту», – заключила специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что кофе может быть вреден во время распространения природных заболеваний.

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