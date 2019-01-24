Аномально холодная погода сохранится в Татарстане до конца недели

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Аномально холодная погода сохранится в Татарстане минимум до конца недели. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 2–4 градуса, отмечают в своем предварительном прогнозе синоптики республики.

По данным метеорологов, погодные условия на большей части Европейской территории России уже определяет и продолжит определять «обширная тропосферная ложбина». С запада и северо-запада поступает холодный арктический воздух, что уже привело к снижению температурного фона.

Сегодня Татарстан оказался в передней части циклона, центр которого находится чуть западнее Нижнего Новгорода. Завтра, в последний день октября, его воздействие сохранится. В регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, кратковременные метели и гололедица, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В пятницу, 1 ноября, осадки к началу светлого времени суток прекратятся в связи с отходом циклона за пределы республики, хотя в ночные часы местами будет еще идти небольшой снег. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, днем температура воздуха составит от нуля до -4 градусов. «На дорогах местами сохранится гололедица», – также отмечают синоптики.

В субботу, 2 ноября, очередной идущий с запада циклон принесет с собой небольшой снег. В ряде районов возможны метели и усиление ветра до 15 м/с. Ночью воздух охладится до 9 градусов мороза, днем же его температура будет составлять от нуля до -3 градусов. Кое-где сохранится гололедица.

В воскресенье, 3 ноября, местами вновь будет идти небольшой снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, а в дневные – поднимутся до +2, -2 градусов.

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