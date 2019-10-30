Аварию с троллейбусом в Казани спровоцировала водитель трамвая, выехав на красный свет

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Аварию с троллейбусом в Казани спровоцировала водитель трамвая, выехав на перекресток на красный свет, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Предварительно установлено, что сегодня около 15.24 на перекрестке улиц Гвардейская и Патриса Лумумбы 43-летняя вагоновожатая выехала на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с троллейбусом из-за отказавших у трамвая тормозов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что порядка семи человек получили различные травмы в результате столкновения трамвая и троллейбуса в Казани.



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