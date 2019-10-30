(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Семь человек пострадали в результате столкновения троллейбуса и трамвая в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла примерно в половину четвертого на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейская. Тут дорогу не поделили троллейбус и трамвай. Судя по всему, троллейбус не успел проскочить перекресток и в заднюю часть «рогатого» врезался трамвай.

Очевидцы сообщают о семерых пострадавших в результате ДТП.

«Большинство пострадавших получили порезы от разбитых в транспорте стекол. На место уже приехали медики скорой помощи», – рассказали агентству свидетели аварии.



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