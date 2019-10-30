Мед, одежда и украшения: в Казани пройдет удмуртская вечеринка «Азвесь»

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Удмуртская вечеринка «Азвесь» будет организована Национальной культурной автономией удмуртов РТ 20 ноября в казанском клубе «Маяковский». Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сегодня рассказала исполнительный директор НКА удмуртов РТ Марина Иванова.

«Мы приглашаем на вечеринку всех желающих. Фишка этого мероприятия заключается в том, что мы попробуем соединить современные и старинные тенденции в моде и одежде. В чем это будет заключаться? Каждая девушка придет на мероприятие в старинных украшениях. Можно надеть монисто, браслет или что-то другое. Это будет своеобразный дресс-код», – отметила она.

Мероприятие будет разделено на несколько площадок. Для гостей состоится концерт. Также на сцене выступят молодые удмурты, проживающие в Татарстане и добившиеся определенных успехов в разных сферах деятельности.

«Мы представим молодых юристов, спортсменов, путешественников. Все они выступят в качестве спикеров на этом мероприятии. Для гостей будет работать этномаркет, где можно будет приобрести удмуртское варенье, мед, одежду и украшения», – добавят Иванова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.