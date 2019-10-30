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Татар-информ

30 октября 2019, 16:22

ОбществоКультура

Слушатели курсов удмуртского в Казани выучили его за два месяца и теперь поют песни

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ОбществоКультура

Слушатели курсов удмуртского в Казани выучили его за два месяца и теперь поют песни

Фото: Султан Исхаков

Курсы удмуртского языка в многонациональной воскресной школе в Доме дружбы народов РТ могут посещать все желающие.

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Слушатели бесплатных курсов по изучению удмуртского языка в Казани за два месяца овладели разговорными навыками и теперь поют на нем песни. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказала исполнительный директор Национальной культурной автономии удмуртов РТ Марина Иванова, которая проводит обучающие занятия.

«В Татарстане, в Доме дружбы народов РТ, есть единственная в России многонациональная воскресная школа, на базе которой существует удмуртское отделение. Так получилось, что в этом году мои друзья, татары и представители других национальностей, проявили интерес к изучению удмуртского языка. Занятия начались в сентябре. Сначала пришли восемь человек, сейчас осталась группа из четырех человек. Я ждала, когда они заговорят, а они неожиданно для меня еще и запели на удмуртском языке», – пояснила собеседница агентства.

Иванова отметила, что она не педагог, а только носитель удмуртского языка. Исполнительный директор Национальной культурной автономии удмуртов РТ обучает ему детей и взрослых. Занятия проводятся бесплатно для всех желающих. Собеседница ИА «Татар-информ» убеждена, что для освоения нового языка человеку достаточно 72 часов интенсивных занятий.

«Это, конечно, не значит, что человек заговорит литературным языком и будет воспроизводить стихотворения наизусть. Но говорить на новом языке он научится. Если человек знает татарский язык, то ему легче будет освоить удмуртский», – добавила Иванова.

 

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