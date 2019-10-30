ГСО РТ и Александр Сладковский провели благотворительный концерт в Казани

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр Татарстана и Александр Сладковский исполнили одно из сложнейших музыкальных произведений – Пятую симфонию Малера на благотворительном концерте для пожилых людей и студентов в Казани.

«Это очень сложная музыка, которую нужно периодически играть, чтобы оркестр был в форме. Я подумал совместить приятное с полезным, сыграть для студентов и для пожилых людей. Мы это делаем регулярно, но я подумал, что очень правильно будет, если мы наши внутренние нужды совместим с этими социальными вещами, которые необходимы. Зрители очень благодарно принимали и не отпускали нас. Это говорит о том, что мы это делаем искренне, от души», – рассказал маэстро Сладковский после выступления.

Также со сцены ГБКЗ имени Салиха Сайдашева прозвучала симфоническая поэма «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса, рассказывающая об окончании жизни творца. Вопреки названию, произведение не навевает страх, а, напротив, рассказывает о спасении и искуплении.

«Музыка Штрауса легче, а вот Малер требует особой подготовки, может, даже консерваторского образования», – поделилась мнением одна из слушательниц – Альбина Абдуллина.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня вечером татарстанский оркестр даст еще один концерт.

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