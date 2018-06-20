Сопрано и оркестр: в Казани исполнят музыку Штрауса и Малера

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Государственный симфонический оркестр РТ и Александр Сладковский исполнят одно из самых известных сочинений Густава Малера — Пятую симфонию, а также «Четыре последние песни» и «Смерть и просветление» Рихарда Штрауса на концерте 30 октября, сообщает пресс-служба татарстанского оркестра.

«Музыка Густава Малера, одного из моих самых любимых композиторов, как никакая другая музыка олицетворяет душу человека», — подчеркнул художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский.

Солисткой вечера станет сопрано Мариинского театра Анастасия Калагина, чей голос музыкальные критики называют «хрустальным» и «проникновенно теплым». А днем того же дня Сладковский и ГСО РТ дадут благотворительный концерт для студентов и пожилых людей.

В начале ноября музыканты исполнят Малера и Штрауса в Москве, открывая свой второй филармонический сезон в столице России. Кстати, ГСО РТ стал первым и единственным региональным оркестром, получившим персональный абонемент в Московской государственной академической филармонии.

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