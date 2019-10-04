Россияне назвали необходимую для комфортной жизни зарплату

(Казань, 4 октября, «Татар-информ»). В среднем российскому жителю необходимо зарабатывать 161 тыс. рублей, чтобы почувствовать себя счастливым, сообщает ТАСС со ссылкой на проведенный порталом Superjob опрос.

При этом мужчинам требуется на треть больше денег, чем женщинам — 181 тыс. рублей против 138 тыс. Респонденты до 24 лет отметили, что им хватит 118 тыс. рублей в месяц, граждане старше 35 лет будут полностью удовлетворены заработком в 172 тыс. рублей.

У жителей Москвы оказались самые высокие ожидания по зарплатам — 212 тыс. рублей в месяц, а вот самые невысокие требования выразили оренбуржцы — 115 тыс. рублей.

Опрос проводился среди 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

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