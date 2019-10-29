Руководство «Руки вверх» в Казани рассказало свою версию ЧП с молодоженами у бара

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Руководство казанского бара «Руки вверх» опубликовало в казанских пабликах в соцсетях свою версию ЧП с молодоженами у их заведения.

По мнению администрации увеселительного заведения, 25 октября компания молодых людей (трое парней и одна девушка) пришли к бару около половины десятого вечера. Все были в сильном алкогольном опьянении. Охрана клуба объяснила, что в таком состоянии их не пустят, что очень не понравилось посетителям – они стали кричать и оскорблять секьюрити.

Компания на время ушла, но вскоре вернулась. Один из молодых людей вел себя агрессивно, кидался на охрану и обещал с ними расправиться. Контролеры бара до последнего пытались решить конфликт миром.

«Четверо человек набросились на двоих контролеров, девушка кидалась туфлями в сотрудников заведения, мужчины пытались душить персонал, вследствие чего были нанесены телесные повреждения сотрудникам. В это время на помощь выбежали другие сотрудники, гости бара и даже прохожие, которые также пытались помочь остановить данный инцидент, но компания была слишком агрессивно настроена и не хотела прекращать драку», – сообщается в комментариях руководства бара «Руки Вверх» в паблике.

Работники клуба вызвали сотрудников группы быстрого реагирования и полицейских, которые задержали «веселую компанию».

«Для обеспечения безопасности наших гостей на входе работает фейс-контроль. Мы дорожим безопасностью наших гостей и приносим извинения всем гостям и очевидцам данного происшествия!» – уточнило руководство клуба.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полицейские проверяют информацию об избиении молодоженов охранниками казанского бара «Руки вверх». Видеоролик, где охранник клуба бьет дубинкой молодого человека, появился на страницах в соцсетях.



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