(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Полицейские проверяют информацию об избиении молодоженов охранниками казанского бара. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Инцидент произошел 25 октября, видео, на котором охранник дубинкой бьет молодого человека на улице перед баром «Руки вверх», появилось в казанском паблике в соцсети.

«В пятницу приехал к брату на свадьбу, после кафе молодежь поехала в один из клубов на Баумана, но вместо дальнейшего веселья попали в бойцовский клуб и в итоге молодожены провели свою первую брачную ночь в отделе полиции “Япеева”, у них зафиксировали побои разной степени тяжести, перелом челюсти, отравление от паралитического баллончика, свидетелю сломали челюсть и нос(( в общем жесть (орфография и пунктуация автора сохранены)», – написал автор видео.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, 26 октября трое – два парня и девушка – обратились с заявлениями с просьбой привлечь к ответственности охранников бара, которые избили их.

После заявления полицейские начали проверку. Все трое пострадавших обратились за медицинской помощью.

«Судебно-медицинская экспертиза установит тяжесть вреда здоровью потерпевших. В настоящее время полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства случившегося. На основании этого будет принято процессуальное решение», – объяснили в полиции.

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