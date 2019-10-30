Число участников проекта «Әдәби марафон» в РТ за два года выросло в 30 раз

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Число участников татарстанского проекта «Әдәби марафон» по чтению книг на татарском языке за два года выросло почти в 30 раз, а число детей – участников проекта за последний год увеличилось в пять раз. Об этом сообщил сегодня в интервью ИА «Татар-информ» учредитель и исполнительный директор НКО «Фонд развития Татнета», заместитель председателя Союза писателей РТ Раиль Гатауллин.

«Проект “Әдәби марафон“ реализуется ежеквартально и нацелен на развитие полезной привычки к чтению книг на татарском языке. Говорят, что сформировать новую привычку можно в течение 21 дня. Один из пластических хирургов заметил, что его пациенты за такое время привыкают к новому носу или к своей новой внешности. Термин “21 день“ используется в маркетинге, экономике, бизнесе. Эту же методику мы приняли в нашем конкурсе», – рассказал он.

В течение 21 дня участники марафона должны читать книги на татарском языке и размещать самые интересные отрывки в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегом #әдәбимарафон. Проект стартовал осенью 2017 при участии НКО «Фонд развития Татнета» и ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Участниками первого конкурса стали 38 человек, из которых 34 прошли в финал. Четверо не смогли каждый день читать книги.

«Информация о конкурсе разнеслась по сарафанному радио, и уже в следующем конкурсе через квартал участвовали более 60 человек, потом 128, потом 354. 15 мая 2019 года мы собрали полный зал “УНИКСа“ – на церемонию награждения пришли более 1000 человек», – отметил собеседник агентства.

Сейчас марафон проводится совместно с Союзом писателей РТ. Ежеквартально количество участников увеличивается. Летом мероприятие проводится только для детей. Если в прошлом году участниками летнего марафона стали 30 ребят, то в этом году их оказалось более 150. Участниками прошедшего осеннего марафона стали более 1000 человек, 900 из которых дошли до финала.

«В ближайшее время мы планируем их наградить. На этот раз хотим выявить самый читающий район республики, пригласить главу этого района, чтобы передать переходящий кубок. Чем больше человек читает, тем он образованнее и культурнее становится. Поэтому я хочу всех жителей республики пригласить к участию в марафоне. Вообще в нем могут участвовать люди из любой точки мира. Так, в октябрьском марафоне участвовали представители Австралии, Берлина, Уренгоя и Башкортостана», – добавил Гатауллин.

На церемонию награждения приглашаются все, кто читал книги на протяжении 21 дня, а также писатели, VIP-гости, сотрудники министерств и депутаты. В числе гостей бывают и такие писатели и поэты, которые сами участвовали в литературном марафоне совместно с читателями. Следующий марафон стартует 1 января и продлится до 21 января.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Раиль Гатауллин с проектом «Әдәби марафон» (#әдәбимарафон) в октябре текущего года стал лауреатом V Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики РФ, и был удостоен награды Ассамблеи народов РФ.

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