Проект «Әдәби марафон» стал лауреатом Всероссийского конкурса лидеров НКО

(Казань, 26 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). Проект «Әдәби марафон» (#әдәбимарафон) стал лауреатом V Всероссийского конкурса лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений и удостоился награды Ассамблеи народов РФ. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал учредитель и исполнительный директор НКО «Фонд развития Татнета», заместитель председателя Союза писателей РТ Раиль Гатауллин.

Проект #әдәбимарафон реализуется ежеквартально при участии НКО «Фонд развития Татнета» и ГУП РТ «Татарское книжное издательство». Он нацелен на формирование привычки к чтению книг на татарском языке. В течение 21 дня участники ежедневно читают татарскую литературу и размещают на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» заинтересовавшие их отрывки из прочитанных произведений.

«Благодаря этому проекту участники учатся тайм-менеджменту, – ведь они должны правильно распланировать свой день, чтобы найти время для самосовершенствования и самообразования. Здесь люди находят единомышленников, которые тоже читают татарские книги, и могут обсудить прочитанную литературу», – пояснил Гатауллин.

Сам же конкурс собеседник агентства прокомментировал следующим образом: «Дружба народов – это хрупкое понятие. Любое, даже случайно сказанное, слово может ее разрушить и даже вовсе – привести к войне. Чтобы такого не было, важно проводить конкурсы, где представители разных национальностей могут собраться, подружиться, обсудить общие проблемы».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что проект по формированию молодежного крыла удмуртов Татарстана отметили наградой Ассамблеи народов России.

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