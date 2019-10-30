В трех районах Казани вновь временно отключат электричество

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). Завтра, 31 октября, в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани вновь на время отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Вахитовском районе города с 8 до 17 часов света не будет в домах №№ 23 и 48 по улице Ульянова-Ленина.

В Приволжском же районе Казани с 8 до 18 часов без электричества останутся дома №№ 4, 4а и 10 по улице Гарифьянова.

В это же время отключение электроэнергии затронет дома в поселке Петровский, расположенные по улицам Алмалы, Грибная, Задорная, Зифа, Кульбаш, Лесная (Петровский), Лосиная, Матюшинская, Пасечная, Подорожная, Приветливая, Радиальная, Ручьевая, Сибай, Угловая, Чаткы, Чернопрудная и Шпаковская.

Кроме того, в эти же часы свет отключат в поселке Старое Победилово – по улицам 10 лет Октября, Береговая, Молодежная и Садовая и в поселке Отары – по улицам 1-я Отарская, Даутовой, Калинина, Лесная, Матюшинская, Озерная, Правды и Центральная.

Помимо этого, в Советском районе с 9 до 18 часов без света останутся дома №№ 13 и 13 к. 1 по улице Николая Рахлина и дома в поселке Константиновка, расположенные по улицам Школьная, Школьный переулок и Юности.

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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