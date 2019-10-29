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Татар-информ

29 октября 2019, 13:05

Общество

В домах трех районов Казани временно отключат электричество

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Общество

В домах трех районов Казани временно отключат электричество

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Завтра, 30 октября, в некоторых домах Вахитовского, Приволжского и Советского районов Казани отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в Вахитовском районе с 8 утра до 5 вечера отключат электричество в домах по ул. Ульянова-Ленина, 23, 47.

В Приволжском районе света не будет с 8 утра до 6 вечера по ул. Рихарда Зорге, 39, 39а, 41, 43. Кроме того, свет отключат в домах частного сектора: в поселке Алтан — по улице Сабит; в поселке Восточный — по улицам Акчулпан, Вязовая, Звонкая, Механиков, Милосердия, Наставников, Рассветная, Таулы; в поселке Отары — по улицам 2-я Отарская, 3-я Отарская, Гагарина, Калинина, Центральная, Центрально-Отарская.

С 9 утра до 6 вечера без света останутся жители Советского района по адресам: ул. Зур Урам, 7а, ул. Мира, 41, 43, 45, ул. Парковая, 10, 12, 14.

С 8 утра до 6 вечера не будет света в домах поселка Вишневка по переулку Мизгел и улице Тау Буе, а также поселка Вознесенское по 4-му Ноксинскому переулку, улицам Батырлык, Дивизионная, Динмухаметова, Дубравная, Заречная, Зарничная, Луговая, Менделеева, Миляшле, Наклонная, Ноксинскому спуску, улицам Обновления, Профсоюзная, Снайперская, Таныш, Туманная, Туры, Цветочная, Яфраклы.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей.

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