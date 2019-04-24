Православным посоветовали не праздновать Хэллоуин и не глумиться над смертью

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Православным стоит отказаться от празднования Хэллоуина, поскольку этот праздник может навредить душе и продвигает идею неуважительного отношения к смерти. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявил настоятель Духосошественского храма Казани, благочинный I Казанского благочиннического округа протоиерей Алексей Чубаков.

«Существует такое понятие, как “экология окружающей среды“, наряду с ним есть и “экология души“. В контексте праздника Хэллоуин, который некоторые бурно празднуют, нужно думать, не навредит ли это душе. <...> Православный человек этот праздник не должен праздновать и, я думаю, не празднует», – заметил он.

Хотя в празднование кануна Дня всех святых в VII веке вкладывали христианские смыслы, сейчас его языческая составляющая снова оказалась на поверхности, а с ней и неуважительное отношение к смерти.

«Языческие смыслы говорят о смерти, обливая эту тему пивом, алкогольными напитками, глумлением. Но я уверен, что о смерти нужно говорить либо серьезно и благоговейно, либо никак», – подчеркнул священник.

Кроме того, Хэллоуин, как и День святого Валентина, стал инструментом, который помогает маркетологам выкачивать деньги из людей. Некоторые россияне тратят большое количество средств на празднование, украшения, костюмы, добавил собеседник агентства.

«К сожалению, есть люди, которые не привыкли думать, у которых вместо головы “тыква“. За таких людей остается только помолиться и пожелать им прибавления разума», – подытожил протоиерей.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», мусульманам также посоветовали отказаться от празднования Хэллоуина.

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