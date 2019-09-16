ДУМ РТ посоветовало верующим не отмечать Хэллоуин и не посещать места празднования

(Казань, 30 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Мусульманам не стоит отмечать Хэллоуин, поскольку эта праздничная традиция противоречит общечеловеческим ценностям и ее можно назвать в некотором роде сатанинской. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» заявил начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман РТ Булат хазрат Мубараков.

«У нас отношение [к Хэллоуину] отрицательное. Эта культура, можно сказать, в некотором роде превратилась в сатанинскую. В общем все, что противоречит нормальным традициям, общечеловеческим традициям, является сатанинской традицией», – подчеркнул он.

Мероприятия такого рода ведут к деградации и истреблению нации, убежден священнослужитель.

«Даже если люди не отмечают чего-то такого, не переодеваются в страшилищ, но, например, распивают спиртные напитки, совершают прелюбодеяния и так далее (есть очень много непристойного), то мы это воспринимаем как покушение на традиционные нормы человечества в целом. Потому что это ведет к деградации нации, и нация таким образом истребляется», – объяснил свою позицию Булат хазрат Мубараков.

Кроме того, вечеринки в честь Хэллоуина иногда рекламируют как разгул нечистой силы, напрямую говоря о Сатане, что неприемлемо с религиозной точки зрения.

«Здесь есть явное упоминание Сатаны, некоторые мероприятия [в честь Хэллоуина] даже рекламировали как “Бал Сатаны“. Совет всем верующим: не посещать места празднования этого события, не упоминать его и не отмечать», – подытожил собеседник агентства.

Впрочем, существуют и альтернативные точки зрения на празднование Хэллоуина. Так, казанский психолог назвал этот праздник одной из форм психотерапии. Ранее стало известно, что отмечать этот день планируют 3% россиян.

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