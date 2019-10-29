ВЦИОМ: Хэллоуин отмечать планируют только 3% россиян

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Отмечать Хэллоуин планируют только 3% россиян, следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ. Об этом сообщает ТАСС.

О празднике в России знают 93% респондентов — это больше, чем в 2017 году. Чаще всего отмечать его собираются молодые люди в возрасте 18 — 24 лет.

В обществе все больше считают, что Хэллоуин чужд российским традициям и культуре. Причиной не отмечать данный праздник это считают 67% респондентов, чаще всего это люди старше 60 лет.

Еще треть (34%) опрошенных уверены, что Хэллоуин — это неважный праздник. 16% отметили, что в нем нет ничего хорошего, 7% считают его языческим. 2% респондентов не будут отмечать Хэллоуин потому, что попросту будут заняты.

Отвечая на вопрос, почему в России отмечают Хэллоуин, 15% опрошенных предположили, что в стране не хватает других праздников, а 12% заявили, что это попытка подражать западной культуре. Среди причин респонденты также называли повод выпить, поиск нового, влияние рекламы и глупость.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.