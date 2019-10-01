В республиканской переписи населения будут участвовать 10 тыс. специалистов

(Казань, 1 октября, «Татар-информ», Егор Никитин). До начала всероссийской переписи населения остался ровно год. В Татарстане уже сейчас идет процесс активной подготовки к масштабному мероприятию, в котором будут задействованы порядка 10 тыс. специалистов. Об этом журналистам рассказала руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

Он подчеркнула, что грядущая перепись будет третьей в истории современной России и впервые станет «цифровой» благодаря использованию современных технологий.

«На сегодняшний день у нас работает республиканский и муниципальный центры переписи. В этом году на работу в эти центры мы привлекли более 130 человек — уполномоченные, инструкторы и другие специалисты. Впервые подразумевается возможность интернет-прохождения переписи», — объяснила Гатауллина.

По ее словам, особое внимание при подготовке переписчиков будет уделено их владению планшетными компьютерами. Именно планшеты станут основными устройствами, куда специалисты будут заносить полученные у населения данные переписи.

Сейчас специалисты готовят точные списки домов в населенных пунктах по всей республике. На их основе Татарстанстат создаст организационные планы грядущей переписи.

«В процессе переписи мы будем обходить все помещения, где не просто проживает население, но и где возможно их размещение. Поэтому вся эта информация заранее должна быть включена в оргплан», — заключила Наталья Гатауллина.

Всероссийская перепись населения начнется в России с 1 октября 2020 года и затронет все без исключения регионы страны. По ее итогам специалисты узнают подробные сведения о современном российском обществе — от реальной численности населения до данных демографии, экономики и социальной сферы.

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