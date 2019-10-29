В Альметьевске посадили почти 800 деревьев клена, каштанов, черемухи и лип

(Казань, 30 октября, «Татар-информ»). За текущий год в Альметьевске посажено 799 крупномерных деревьев таких пород, как клен остролистный, рябина, каштан конский, липа европейская, береза, черемуха и яблони. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



В текущем году активисты озеленили улицы Ленина и Советскую, проспект Зарипова.





На днях в рамках программы по озеленению города состоялась посадка крупномерных деревьев на проспекте Тукая. В природоохранной акции приняло более ста человек. Посадка деревьев состоялась при участии руководства города, представителей компании «Татнефть», предприятий, молодежных и общественных организаций, учащихся школ и студентов.



Горожане посадили сто крупномерных деревьев липы. В осенний период планируется посадить 338 крупномерных дерева тополя (пирамидального), лип и рябин на улицах Малая Шевченко, Тукая и Мира. Также в районе и городе ведется посадка более 5 тысяч деревьев хвойных пород.





«Октябрь – благоприятный месяц для высадки, корни саженцев хорошо закрепляются. Надо только к ним бережно относиться, вовремя поливать», – отмечают специалисты.

По улице Шевченко высаживают живую изгородь кустарника пузыреплодника в количестве 11,5 тыс. штук.



В прошлом году количество посаженных крупномерных деревьев составила 1432 дерева.



В городе также активно идет спил аварийных деревьев, которые представляют потенциальную опасность горожанам и их имуществу. Всего будет спилено более 1400 деревьев, в том числе 485 на территории школ и детских садов. На местах вырубки посадят крупномерные деревья благородных пород.

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