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Татар-информ

22 октября 2019, 04:21

Здоровье и среда

В Альметьевске высадили пирамидальные тополя взамен аварийных

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Здоровье и среда

В Альметьевске высадили пирамидальные тополя взамен аварийных

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Ежегодно на территории Альметьевска высаживается около 10 тыс. деревьев.

(Казань, 22 октября, «Татар-информ»). В рамках программы по озеленению в Альметьевске высадили крупномерные деревья возле школ №№ 17 и 15. Экоакция при участии исполкома района, предприятий, молодежных и общественных организаций, учащихся школ прошла в праздничной атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

И. о. руководителя исполкома района Марат Гирфанов отметил, что с этой акции начинается осенняя посадка деревьев. Ранее, сорок лет назад, возле школы № 17 была высажена аллея тополей, но они уже обветшали. За короткий срок деревья были срублены, а взамен оказались высажены новые, которые уже на следующий год преобразят территорию школы.

В октябре также будут высажены крупномерные деревья на улицах Шевченко, Тукая, Мира. Вдоль пешеходных дорог появятся живые изгороди вместо ограждений. Ежегодно на территории города высаживается около 10 тыс. деревьев.

Начальник департамента экологии и природопользования Айнур Исхаков также призвал жителей города не беспокоится и сообщил, что вместо аварийного дерева будет посажено новое крупномерное. Возле школы № 15 появились 100 крупномерных деревьев.

Специалисты уверены, что тополя посадили правильно и они приживутся.

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