В «Меркурии» начнут оформлять ветеринарные сертификаты на всю молочную продукцию РТ

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В Татарстане с 1 ноября станет обязательным оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» на всю готовую молочную продукцию. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров РТ.

«Перерабатывающим предприятиям рекомендуем произвести интеграцию системы учета организации с системой “Меркурий”, чтобы автоматизировать процесс создания электронных ветеринарных сертификатов. В результате интеграции они будут создаваться автоматически на основе первичных данных из учетной системы предприятия», – рассказали в пресс-службе.

В список продукции, на которую нужно будет оформлять электронные сертификаты с 1 ноября, войдут «кисломолочка», питьевое молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное, а также мороженое. Кроме того, электронные сопроводительные документы потребуются на пахту (обезжиренные сливки), йогурт, кефир, творог и творожные продукты.

Федеральная государственная информационная система «Меркурий» – автоматизированная система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории России.

В апреле внесены изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей ветеринарной сертификации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в текущем году через систему «Меркурий» в Татарстане оформлено более 35 млн электронных ветеринарных документов, что на 51% больше по сравнению с 2018-м.

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