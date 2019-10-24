Оформление ветеринарных сертификатов в системе «Меркурий» в РТ выросло в 1,5 раза

(Казань, 24 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В текущем году в системе «Меркурий» в Татарстане оформлено более 35 млн электронных ветеринарных документов, что на 51% больше по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил сегодня начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Идрис Гатин на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики.

Из общего количества оформленных электронных ветеринарных сертификатов в статусе «погашено» находятся 86%, рассказал докладчик. «Гашение электронного ветеринарного сопроводительного документа – обязательная процедура, которая подтверждает поступление подконтрольного груза в конечный пункт назначения, осуществление его приемки и поставки на учет», – добавил он.

С июля 2018 года на территории России внедрена обязательная электронная ветеринарная сертификация, которая нацелена на обеспечение безопасности продукции животного происхождения и ее отслеживания на всех этапах, начиная от выращивания животных и заканчивая реализацией в предприятиях розничной торговли.

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