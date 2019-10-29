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Татар-информ

29 октября 2019, 16:27

Происшествия

Бывшего мэра Бугульмы будут судить за взятку в 2,7 млн рублей

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Происшествия

Бывшего мэра Бугульмы будут судить за взятку в 2,7 млн рублей

Следствие считает, что экс-глава района помог за вознаграждение фирме выиграть контракт на поставку фонтанного оборудования в Бугульму.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Бывшего мэра Бугульмы будут судить за взятку в 2,7 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В зависимости от роли и степени участия 63-летний экс-глава района и 33-летняя бывший руководитель ООО «Триумф» обвиняются в мошенничестве, взяточничестве и превышении полномочий.

В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело на рассмотрение в Бугульминский суд.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2014 году глава Бугульминского района предложил главе ООО «Триумф» за деньги посодействовать в заключении четырех контрактов на поставку оборудования для фонтанов. Речь идет о программе по реконструкции Центральной площади города.

В итоге два открытых аукциона выиграла организация «Триумф», однако свои обязательства она не выполнила. Следствие считает, что часть полученных по контракту денег – 2,7 миллиона рублей – предпринимательница отдала в качестве взятки. Еще 1,2 миллиона – оставила себе.

 

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