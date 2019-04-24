Экс-глава Бугульмы задержан по подозрению в получении взятки в 2,7 млн рублей

(Казань, 24 апреля, «Татар-информ»). Депутат Госсовета РТ и бывший глава Бугульминского района Ильдус Касымов задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

«Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Бугульминскому району установили, что в начале 2014 года Касымов, будучи мэром Бугульмы, пообещал директору одной из фирм посодействовать в заключении контракта и помочь выиграть торги за вознаграждение», – рассказал источник.

Речь идет о контракте на поставку фонтанного оборудования по программе строительства «Реконструкция центральной площади в Бугульме». За свою помощь Касымов попросил у главы фирмы 2 млн 700 тысяч рублей и получил всю сумму за период с апреля 2014 по январь 2015 года.

По данному факту Следком Татарстана возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Касымов задержан, сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об аресте депутата.

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