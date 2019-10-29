В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступают в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволяют освободить взносы собственников садовых и огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, от налога на прибыль, сообщает «Парламентская газета».

Согласно изменениям от налога на прибыль будут освобождены взносы за создание, приобретение и содержание имущества общего пользования. Также освобождены взносы за текущий и капитеальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования. Это объекты, располагающиеся в границах территории садоводства или огородничества. Дачникам теперь не нужно будет платить налог на прибыль за работы и услуги товарищества по управлению подобным имуществом.

Действие закона распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 января текущего года.

Кроме того, в связи с принятием закона о ведении гражданами садоводства и огородничества из кодекса исключаются понятия «дачный дом», «дачное строительство», «дача», «ведение дачного хозяйства», «дачное некоммерческое объединение граждан».

Ранее сообщалось, что в России была упрощена процедура взыскания долгов с дачников.

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