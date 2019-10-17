В России упростили порядок взыскания долгов с дачников

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). В России была упрощена процедура взыскания долгов с дачников, информирует «Российская газета».

Так, поправки, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс, сделают значительно проще жизнь садоводческих товариществ. Раньше для того, чтобы взыскать задолженность, им было нужно подавать иск в суд. С изменением законодательства же для этого будет достаточно обращения в мировой суд для выдачи соответствующего приказа.

«После чего заявителю выдадут на руки документ, который нужно будет предоставить в банк, и деньги автоматически спишут со счета или карты должника», — говорится в издании.

Директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, комментируя нововведение, добавил, что злостным неплательщиком можно считать каждого десятого садовода, так как у многих из них долг составляет более 50 тыс. рублей.

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