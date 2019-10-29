В Татарстане в 2020 году планируется дополнительно заложить 100 га плодовых садов

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в 2020 году планируется заложить около 100 га плодово-ягодных насаждений. Об этом сообщил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия, в Татарстане возрос интерес к новому направлению – закладке садов интенсивного типа. Он добавил, что в республике имеется более 8 тыс. га многолетних насаждений.

«Данное направление удалось возродить благодаря бюджетной поддержке со стороны государства, которая составляет от 300 тыс. до 500 тыс. рублей за каждый заложенный гектар интенсивного сада», – отметил Марат Зяббаров.

В Татарстане за последние три года заложено более 300 га садов интенсивного типа.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.