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Татар-информ

29 октября 2019, 20:16

Экономика и финансы

В России будут отозваны более тысячи автомобилей Toyota

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Экономика и финансы

В России будут отозваны более тысячи автомобилей Toyota

Отзывная кампания стартует 16 декабря 2019 года.

(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). В России отзывают 1 тыс. 153 автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado, сообщает Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта по 18 апреля 2019 года с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте ведомства.

«Причиной отзыва транспортных средств с дизельным двигателем (модель GD) является существующая вероятность некорректной затяжки топливной трубки, соединяющей топливный насос высокого давления с топливной рампой», — говорится в сообщении. Отмечается, что при эксплуатации автомобиля в таком состоянии под воздействием вибрации возможно ослабление затяжки трубки, что может вызвать утечку топлива и остановку двигателя.

На автомобилях проверят и при необходимости заменят топливные трубки. Отзывная кампания стартует 16 декабря 2019 года.

Все ремонтные работы проведут бесплатно для владельцев.

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