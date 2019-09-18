(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан ждет решения Правительства России по возмещению ущерба от гибели озимых культур. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«В целом результаты года оцениваем как достойные, хотя урожай формировался в непростых условиях. К весне из-за сильного дефицита осадков погибло более 218 тыс. га озимых культур. Прямой ущерб по ним составил 1,6 млрд рублей», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

В Татарстане в текущем году озимые были посеяны на площади 577,6 тыс. га. Экспертизой Минсельхоза России подтвержден ущерб от гибели озимых культур на сумму 1,4 млрд рублей.

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