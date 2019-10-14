(Казань, 29 октября, «Татар-информ»). Следователи ищут преступника, который поджег дом с двумя бродягами в центре Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

В середине октября в заброшенном доме на улице Хади Такташа вспыхнул пожар. Во время тушения в здании были обнаружены тела двоих погибших – 29-летнего и 35-летнего мужчин. Во время следствия было установлено, что причиной пожара послужил поджог горючих материалов, а погибшие (один из которых оказался уроженцем Ульяновска) не имели определенного места жительства и долгое время жили в заброшенном доме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога».

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии и устанавливают причастных к преступлению. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 14 октября в частном доме на улице Хади Такташа вспыхнул пожар, жертвами которого стали двое мужчин.



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