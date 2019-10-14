Два человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в частном доме в центре Казани

(Казань, 14 октября, «Татар-информ»). Два человека погибли в пожаре, вспыхнувшем в частном доме на Хади Такташ в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 21.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в доме № 45 по улице Хади Такташ», – уточнили в МЧС.

Прибывшие на место по первому повышенному номеру вызова сотрудники ПСЧ №1 установили, что огонь охватил весь дом целиком.

Порядка получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание. При разборе сгоревших конструкций найдено тело погибшего. Чуть позже пожарные обнаружили тело еще одной жертвы пожара.

Площадь пожара составила 36 кв. метров. Личности погибших и причины происшествия устанавливаются.

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