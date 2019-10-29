Глава Минсельхоза РТ пообещал сохранить низкую цену на гречку на сельхозярмарках

(Казань, 29 октября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На предстоящих сельскохозяйственных ярмарках повышение цен на гречневую крупу не планируется. Об этом заявил сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«По результатам прошедших сельскохозяйственных ярмарок ажиотаж на гречневую крупу не наблюдался. Я сам присутствовал на двух ярмарках. На предстоящих ярмарках повышение цен не планируется. Запасы у нас позволяют обеспечить население», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

На сельскохозяйственных ярмарках гречневая крупа реализуется по 30 рублей за кг, в то время как в торговых сетях она стоит более 40 рублей за кг, подчеркнул Марат Зяббаров.

Он также заметил, что за семь прошедших осенних сельхозярмарок объем завоза гречневой крупы составил 41 тонну.

В Татарстане осенние сельскохозяйственные ярмарки начали работу 14 сентября и проводятся каждую субботу. Работа ярмарок продлится до Нового года включительно.

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