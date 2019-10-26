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Татар-информ

26 октября 2019, 16:04

Сельское хозяйство

Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар

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Сельское хозяйство

Минсельхозпрод Татарстана заявил о критических значениях цен на сахар

Фото: pixabay.com

На следующий год республике придется сократить посевные площади под сахарную свеклу.

(Казань, 26 октября, «Татар-информ»). В России цены на сахар упали до критических значений. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Татарстана – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства республики

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. Также в нем принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Глава Минсельхозпрода республики пояснил, что в целом по России перепроизводство сахара составляет около 1 млн тонн. Соответственно, цены на него снизились на 35% – с прошлогодних 30 тыс. рублей за тонну до нынешних 19,5 тыс. рублей за тонну.

В связи с этим Минсельхоз РФ рекомендовал регионам, где отсутствуют собственные мощности по переработке сахарной свеклы, в следующем году на 15% уменьшить площади, отводимые под эту культуру.

Аналогичным образом придется поступить и Татарстану, несмотря на наличие собственных сахарных заводов. «В зимний период нам придется также провести работу по оптимизации своих посевных площадей», – констатировал Марат Зяббаров.

Пока же в республике продолжается уборка сахарной свеклы: с 53,2 тыс. га убрано более 2,3 млн тонн корнеплодов при урожайности 443 ц/га. «К прошлому году прибавка урожая с гектара составляет свыше 110 центнеров. Ряд районов имеет урожайность свыше 500 ц/га», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

При этом Буинский и Заинский сахарный заводы имеют достаточные запасы сырья для переработки, но на Нурлатском заводе имеющихся запасов сахарной свеклы хватит лишь на сутки. 

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