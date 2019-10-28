Голкипер «Ак Барса»: Я сделал много хороших спасений, и мы победили

(Казань, 28 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн прокомментировал победу над «Амуром» со счетом 3:1, назвав ее не лучшей игрой казанцев.

«Это была непростая игра для меня. Было много игры в нашей зоне, выходы один на один, отличные моменты у соперника. Мне нужно было быть постоянно сконцентрированным. Хорошо, что победили, но это не лучшая наша игра. Несмотря на то, что в первом периоде соперник нанес только два броска в створ, он забил первым же во втором. Но я сделал много хороших сейвов, и поэтому мы победили», — поделился Рейдеборн.

Наставник команды Дмитрий Квартальнов остался недоволен вторым периодом, Адам поддержал его: «Второй период — не лучший в нашем исполнении, мы провели много смен в нашей зоне, я постоянно смотрел за шайбой. Я не очень доволен этим периодом, но мы сыграли хорошо в третьем и выиграли. Значит, все хорошо».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.